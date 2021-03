A pandemia da Covid-19 tem dificultado a vida a alguns jogadores para se juntarem às respetivas seleções e Memphis Depay é um desses casos.

Devido às restrições impostas pela França para combater o novo coronavírus, o avançado do Lyon não pode, nesta altura, representar a seleção holandesa nos jogos na Turquia e em Gibraltar, uma vez que são países que não pertencem à União Europeia.

Nesse sentido, Depay pediu ao governo francês autorização para juntar-se à laranja mecânica.

«Governo francês, posso por favor juntar-me à seleção da Holanda na segunda-feira? Seria o mais justo, uma vez que vocês também estão a abrir uma exceção para deixar a seleção francesa viajar para fora da União Europeia para realizarem os seus jogos [no Cazaquistão e na Bósnia e Herzegovina]», escreveu o jogador de 27 anos, nas redes sociais.

Além de jogar na Turquia e em Gibraltar, a Holanda recebe ainda a Letónia nesta tripla jornada de março da qualificação para o Mundial de 2022.

French government can I please join the national team @OnsOranje on Monday. That would be fair since y’all make an exception for the France national team that travels outside of Europe to play games as well!!! @EmmanuelMacron @UEFAcom_fr @OL