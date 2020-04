O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, foi esta quarta-feira questionado sobre se é possível reunir as condições de segurança para que os atletas de alta competição possam voltar ao desporto, incluindo o regresso da I Liga.

O responsável não quis alongar-se sobre a questão, dizendo que as medidas «estão em estudo e estão a ser acompanhadas por um grupo de trabalho onde está a DGS» e que «o primeiro-ministro irá revelar essas medidas na quinta-feira», mas garantiu: «O Governo tomará as suas decisões de forma a estarem asseguradas as condições de segurança de todos os intervenientes.»

Recorde-se que esta terça-feira houve uma reunião do primeiro-ministro com os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Liga, FC Porto, Benfica e Sporting, o primeiro-ministro recorreu às redes sociais para pronunciar-se sobre as dúvidas em torno de um regresso do futebol profissional em breve, por força da pandemia de covid-19.