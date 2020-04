A diretora-geral da Saúde foi esta terça-feira questionada sobre se poderão ser retomadas as competições profissionais de futebol em Portugal em condições de segurança devido à pandemia da covid-19.

Graça Freitas recusou-se a pronunciar-se sobre a possibilidade de os jogadores serem testados de seis em seis dias e sobre se isso seria suficiente para evitar o contágio, dizendo que «há questões complexas» e que o assunto do futebol «terá de ser analisado nos próximos tempos, entre a Liga e as regras que a DGS instituiu para a população em geral.»

«Temos regras, temos normas e depois é preciso ver como é que se aplicam a prática para evitar sempre que exista um aumento do risco de propagação e de contágio da doença entre as pessoas», frisou a responsável.

Sobre a comemoração do 25 de Abril que terá lugar na Assembleia da República, a directora-geral da saúde, Graça Freitas, garantiu que todas as regras de segurança serão cumpridas.

«O Parlamento tomou todas as medidas necessárias e suficientes para cumprir as regras que estão estabelecidas para eventos deste tipo. Ontem foi uma reunião muito tranquila onde se esteve a observar se estavam a cumprir as condições que permitem assegurar a cerimónia com a dignidade que ela merece. Com grande satisfação e mérito do Parlamento, essas regras estão asseguradas e vai ser possível assinalar e comemorar uma data tão importante para o nosso país», frisou a diretora-geral da Saúde.

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou que desde 1 de março já foram realizados 274 mil testes de diagnóstico para a covid-19 em Portugal, sendo que a sexta-feira foram feitos 14.500, um número recorde.

«Sexta-feira foi, até à data, o dia em que se realizaram mais testes desde o início do surto em Portugal, cerca de 14.500 amostras processadas», disse António Lacerda Sales, que especificou que 49,5% dos testes até agora foram realizados em estabelecimentos públicos, 45,2% em privados e 5,4% em outros laboratórios.

O secretário de Estado anunciou ainda que há cerca de 300 lares de idosos com funcionários e utentes infetados, o que representa 12% das estruturas do país.

António Lacerda Sales assegurou que 65% dos funcionários dos lares e centros de dia já foram testados para o novo coronavírus.