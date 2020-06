A Bundesliga (DFL) multou Jadon Sancho e Manuel Akanji, jogadores do Borussia Dortmund, por «violarem os padrões gerais de higiene e proteção» estabelecidos pelo organismo, a propósito da pandemia de covid-19.

Os dois atletas publicaram fotografias nas redes sociais a cortarem o cabelo em casa sem usarem máscara.

«Não há dúvida de que os jogadores profissionais também precisam de cortar o cabelo. No entanto, atualmente isso deve ser feito de acordo com as normas sanitárias estabelecidas», pode ler-se no comunicado publicado pela DFL.

A Bundesliga não divulgou o valor das multas.