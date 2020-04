Tal como o primeiro-ministro anunciou, os alunos do ensino básico terão acesso às aulas do terceiro período do ano letivo na RTP Memória, uma vez que maior parte das escolas estão nesta altura fechadas devido à pandemia de covid-19.

Esta sexta-feira, foram divulgados os horários das aulas de cada ano escolar, que passarão na RTP Memória.

De segunda a sexta-feira, aquele canal estará em funcionamento para os alunos das 09h00 às 17h50, com a emissão intitulada #EstudoEmCasa.

Do primeiro ao novo ano de escolaridade, as aulas serão agrupadas da seguinte maneira: 1.º e 2.º anos, 3.º e 4.º anos, 5º e 6.º anos, 7.º e 8.º anos e 9.º ano.