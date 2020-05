Espanha registou mais 164 vítimas pela covid-19 no último balanço diário. É o número mais baixo, em 24 horas, desde 18 de março. O anúncio foi feito pelo Presidente do Governo, Pedro Sánchez, à margem de uma reunião com os presidentes das regiões autónomas, para apresentação do fundo de reconstrução económico.

A doença já provocou a morte a 25.264 pessoas no país.

Há mais 838 casos pela doença, o valor diário mais baixo desde 12 de março, dia que registou 822 novos casos. No total, os contágios ascendem a 217.466 e os curados são 118.902.

Nas últimas horas, de acordo com o Governo, houve mais 1.247 pessoas recuperadas.