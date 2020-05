Os estádios do Rio Ave e do Desportivo das Aves foram aprovados para receberem jogos na retoma da Liga.

Em comunicado, a Liga explica que ambos os recintos receberam «parecer favorável da Administração Regional de Saúde do Norte», mas com uma ressalva no caso do Desp. Aves, que não poderá utilizar o sistema de ar condicionado na zona técnica.

Refira-se que o Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, vai receber o Benfica, ao passo que o Aves vai jogar como visitado frente aos encarnados e também ante o FC Porto.

Assim, são 14 os estádios aprovados para o regresso da Liga, agendado para 3 de junho. Só os recintos de Belenenses, Santa Clara, Vitória de Setúbal, Moreirense e Famalicão não têm luz verde, pelo menos até ao momento.

[Artigo atualizado]