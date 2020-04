Os Estados Unidos registaram, ao final de sexta-feira, 1.258 mortos pela covid-19 no último balanço diário da doença, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins. É o registo diário mais baixo em quase três semanas.

Os novos dados atualizados dizem respeito aos registos entre as 20h30 de quinta-feira (01h30 de sexta-feira em Portugal Continental) e as 20h30 de sexta-feira (01h30 de sábado no nosso país) e elevam para 51.017 as vítimas pela doença nos Estados Unidos.

O número de infetados subiu para mais de 890 mil. Cerca de 96 mil pessoas foram já dadas como recuperadas.

Os Estados Unidos seguem como o país com o registo de mais mortos e de casos confirmados pelo novo coronavírus.