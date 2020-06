Fábio Veríssimo voltou a testar positivo e foi afastado do Famalicão-Sp. Braga, jogo para o qual tinha sido nomeado pelo Conselho de Arbitragem. O árbitro de Leiria já foi inclusivamente substituído por Hugo Miguel, que é agora o árbitro apontado para dirigir o encontro de Famalicão.

Num comunicado publicado no site oficial da Federação, o Conselho de Arbitragem esclarece que «Fábio Veríssimo regressou aos treinos no início de junho e teve quatro testes negativos antes de ser nomeado pela primeira vez», mas que «esta quarta-feira, no cumprimento do protocolo de retoma das competições, voltou a testar positivo para covid-19».



Ora por isso, o árbitro terá agora de cumprir um período de isolamento, enquanto não ultrapassa a doença e volta a testar negativo. «Por precaução e no cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde, o Conselho de Arbitragem da FPF decidiu proceder à substituição de Fábio Veríssimo», esclarece o Conselho de Justiça..