A Federação Norte-americana de Atletismo (USATF) pediu este sábado o adiamento dos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, devido à pandemia de Covid-19.

Numa carta dirigida aos comités olímpico e paralímpico daquele país, o diretor executivo da USATF afirmou que a continuação dos preparativos para a competição «não será do interesse dos atletas».

Max Siegel justifica o pedido com base na saúde e segurança dos desportistas e também nas consequências que a atual interrupção do calendário de provas pode trazer no futuro.

«Os nossos atletas estão sob uma enorme pressão, stress e ansiedade. A saúde mental e bem-estar são uma prioridade para nós», afirmou Siegel.

«A melhor decisão e a mais responsável é colocar a saúde e a segurança de todos em primeiro lugar, vendo claramente os efeitos que esta situação difícil teve e continua a ter sobre os nossos atletas e na respetiva preparação para os Jogos Olímpicos», acrescentou.

Além da USATF, também as federações norte-americana e francesa de natação e os comités olímpicos da Noruega e do Brasil pediram o adiamento dos Jogos de Tóquio.