A FIFA elogiou a decisão do Comité Olímpico Internacional (COI) em adiar os Jogos Olímpicos de 2020 para 2021, devido à pandemia do coronavírus.

Em comunicado, o órgão que tutela o futebol a nível mundial referiu que «a saúde e o bem-estar» de todos os que estão envolvidos no desporto são «a prioridade mais elevada».

«A família da FIFA defende que a saúde e o bem-estar de todas as pessoas ligadas ao desporto devem ser a prioridade mais elevada, por isso consideramos bem-vinda a decisão de hoje do COI», refere o organismo comandado por Gianni Infantino.

De recordar que o adiamento dos Jogos Olímpicos foi oficializado nesta terça-feira, depois do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, ter chegado a acordo com o presidente do COI, Thomas Bach. É a primeira vez em toda a história da competição que existe um adiamento da mesma.