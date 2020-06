Os Grandes Prémios de Azerbaijão, Singapura e Japão foram cancelados, informou esta sexta-feira a Fórmula 1.

São já sete as corridas do calendário do Mundial de Fórmula 1 a serem canceladas, depois de Austrália, Mónaco, França e Holanda.

A decisão prende-se, naturalmente, com a pandemia de covid-19.

«Tomámos estas decisões por causa de diferentes situações que os nossos promotores enfrentam nesses países. Em Singapura e no Azerbaijão, o muito tempo que requer a construção dos circuitos na rua fez com que fosse um pouco impossível receber os eventos durante algum tempo. No Japão, as restrições nas viagens também levaram à decisão de não prosseguir com a corrida», pode ler-se, no site da F1.

Na mesma nota, a Fórmula 1 garante que continua a trabalhar para definir o calendário desta época e mostra-se «confiante» em ter entre 15 a 18 corridas até dezembro, altura em que o campeonato termina com o GP de Abu Dhabi.

Recorde-se que o diretor da F1, Ross Brawn, admitiu a possibilidade de o Circuito Internacional do Algarve receber uma das provas do calendário deste ano.

