O campeonato da Coreia do Sul decorre à porta fechada, por causa da covid-19, mas o FC Seoul resolveu colocar espectadores substitutos nas bancadas, à semelhança do que já tiha feito, por exemplo, o Dínamo de Brest.

Os espectadores, no caso, espectadoras, foram utilizadas no jogo deste domingo com o Gwangju FC. Até usavam máscara e estavam colocadas com afastamento uma das outras (mesmo não sendo necessário por não serem pessoas), mas geraram polémica porque nas redes sociais começaram a surgir pessoas a dizer que se tratavam de bonecas sexuais e que os cartazes faziam publicidade a sex shops.

FC Seoul put these mannequin supporters in stands which was also tried by Dinamo Brest.



But there is a strong conviction that these 'fans' are actually 'sex dolls' made by a sex doll company.



Hope it is not true, but if it is, it'll be a huge shame. pic.twitter.com/2tVOK2OJhT