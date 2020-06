É a noite mais longa do ano na cidade do Porto, ou pelo menos costumava ser, porque a covid-19 trocou as voltas aos foliões. Com regras apertadas devido à pandemia, este ano as ruas da Invicta estiveram quase desertas no São João.

Não houve grelhadores nas ruas, bailaricos, arraiais, a ponte não se iluminou e não se fugia das marteladas e do alho porro. A festa, a que houve, foi feita em casa e só aqui e ali um balão ou um pequeno fogo de artifício rasgou o céu da cidade.