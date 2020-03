A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta segunda-feira que vai começar a reunir-se com as associações distritais e regionais para definir o futuro das competições seniores, devido à pandemia de Covid-19.

«A direção de competições da FPF preparou um conjunto de cenários alternativos para o futuro imediato das suas provas seniores. Além destes, recebeu também diversas propostas individuais e de entidades que não deixará de analisar», pode ler-se no comunicado emitido.

Na mesma nota, que surge já depois do cancelamento de todo o futebol de formação, a FPF revela que o presidente Fernando Gomes «terá esta semana um conjunto alargado de reuniões com os representantes dos diversos agentes do futebol», que terão início com as associações de cada distrito.

Diálogos que, acrescenta o organismo que rege o futebol não profissional em Portugal, «visam refletir sobre as medidas a tomar em relação às competições seniores nacionais».