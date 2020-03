As competições profissionais de futebol em Espanha estão suspensas por tempo indeterminado até que haja condições de saúde pública que possibilitem a realização de jogos nos estádios.

Em comunicado, a Liga espanhola informou que a decisão, que surge devido à cada vez maior propagação da pandemia de Covid-19, foi acordada juntamente com a Federação daquele país.

«A Comissão de Monitoramento prevista no atual acordo de coordenação entre a RFEF e a La Liga determina a suspensão das competições de futebol profissional até que as autoridades competentes do Governo e da Administração-Geral do Estado considerem que podem ser retomadas e que isso não representa nenhum risco para a saúde», pode ler-se na nota.

Recorde-se que a Liga espanhola já tinha suspendido o campeonato a 12 de março durante duas jornadas, medida que se estende agora por tempo indeterminado.

Espanha é neste momento um dos países mais afetados pela Covid-19: o país vizinho conta já com 33.089 casos e 2.182 vítimas mortais.