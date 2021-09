Esta terça-feira foi o último dia da task-force formulada pelo Governo para estruturar e conduzir o plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal.

Criado por despacho em novembro de 2020, o grupo reunia um núcleo de coordenação composto por elementos do Ministério da Defesa, da Administração Interna, da Direção-Geral da Saúde e da Autoridade Nacional do Medicamento, tinha a duração de seis meses e era renovável em função do progresso da vacinação em Portugal.

O rosto e líder da Task Force, o Vice-Almirante Gouveia e Melo, despediu-se nesta terça-feira, anunciando a entrada em vigor de uma equipa que vai fazer a transição.

«Acho que entrego a minha missão ao primeiro-ministro, ao ministro da Defesa e à ministra da Saúde me entregaram. Está terminada e agora fica um núcleo a fazer a transição», disse, em cerimónia que decorreu na sede da Task Force.

«O balanço que faço passa por agradecer à população portuguesa por ter contribuído para o processo de vacinação, agradecer aos profissionais de saúde, entre eles, os enfermeiros, mas todos os outros, os auxiliares, e a todo o Ministério da Saúde, com todos os seus organismos», continuou.

«Julgo que temos de estar todos contentes por termos em conjunto feito uma coisa que vai ficar na história e agora vou despedir-me e voltar ao anonimato das minhas funções militares que é como deve de ser. Muito obrigada por tudo,» declarou Henrique Gouveia e Melo.

