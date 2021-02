Ouvida esta terça-feira pelo Presidente da República, no âmbito da possível renovação do estado de emergência, a Iniciativa Liberal adiantou aos jornalistas que Marcelo Rebelo de Sousa não tem «intenção de alterar seja o que for» no novo decreto.



João Cotrim Figueiredo, que vai votar novamente contra a renovação do estado de emergência, adiantou que Governo e Presidente da República «já tomaram a decisão política de desconfinar no final de março».



«Anda tudo aqui um bocadinho a tentar adormecer a situação, porque já tomaram a decisão política de só desconfinar no final de março», referiu, em declarações aos jornalistas.



