Um dia depois de o V. Guimarães ter anunciado que três jogadores estão infetados com covid-19, a ministra da Saúde, Marta Temido, e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas foram questionadas sobre o regresso dos jogos de futebol.

A ministra explicou que o Governo mantém a «intenção de avaliar a capacidade da retoma no final deste mês» e afirmou: «Começamos a ter já um conjunto de outros países com os quais podemos aprender lições, por exemplo, a Alemanha vai retomar a Bundesliga este mês.»

«Vamos aperfeiçoar o nosso pensamento e aprendendo com os outros», frisou Marta Temido.

Graça Freitas apontou que a complexidade do tema «tem a ver com o conciliar o retorno da atividade do futebol com as regras sanitárias» e alertou: «Obviamente que, se os testes às equipas, derem um número elevado de pessoas positivas, então terá de ser equacionado pelas autoridades de saúde a avaliação do risco concreto daquela situação e perante uma situação concreta, definem-se regras.»

«Vamos aguardar. Há um conjunto de medidas preventivas e de testagens e depois está prevista a intervenção das autoridades de saúde nacionais e regionais», disse a diretora-geral da Saúde, acrescentando que «é preciso cuidado de afinarmos uniformidade de critérios».

«Aguardamos os resultados e depois avaliaremos o risco», frisou a responsável.

Recorde-se que o Governo anunciou que serão disputadas, à porta fechada, as dez jornadas da Liga em falta a partir do último fim de semana de maio e a final da Taça de Portugal, mais ainda aguarda as regras da Direção-Geral da Saúde.