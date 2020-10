O Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas para fazer face à pandemia da covid-19, entre elas, a proibição de circulação entre concelhos no fim-de-semana que inclui o dia de Dia dos Fiéis Defuntos, à semelhança do que aconteceu na Páscoa.

«O Conselho de Ministros aprovou a proibição de circular entre diferentes conselhos do território continental no período entre as 00h00 horas de 30 de outubro e até às 24h00 de 3 de novembro, no fundo, o fim-de-semana correspondente ao Dia dos Fiéis Defuntos ou Dia de Finados», anunciou a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa.

Foi ainda decidido que o dia 2 de novembro será Dia de Luto Nacional em honra das vítimas da covid-19.

A ministra anunciou ainda medidas especiais para os concelhos de Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada, onde o número de casos tem subido consideravelmente, que entram em vigor à meia noite e serão válidas para os próximos 15 dias.

Os cidadãos têm «o dever de permanência em domicílio», com excepção de saídas para o trabalho ou para a escola, são proibidos quaisquer eventos com mais de 5 pessoas, todos os estabelecimentos devem encerrar às 20h00, ficam suspensas as visitas as lares ou funcionamento de centros de dia e as feiras.

Nestes três concelhos, o teletrabalho passa a ser obrigatório, sempre que possível.