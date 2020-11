As equipas da II Liga vão passar a fazer testes à covid antes de todas as jornadas, de acordo com a atualização do plano de testagem nas competições profissionais, revelada nesta quinta-feira pela Liga.

Recorde-se que aquilo que estava definido desde o início da época relativamente à II Liga, obrigava os clubes a testarem os jogadores apenas a cada duas jornadas.

Agora, o «agravamento da situação pandémica» fez com que a Liga decidisse por um controlo mais apertado, tomando «medidas para acautelar e salvaguardar o normal desenrolar das competições».

Assim, as equipas da II Liga vão passar a fazer, de forma intercalada, testes PCR e testes rápidos antigénio 48 horas antes de cada jornada, enquanto as do primeiro escalão vão continuar a realizar testes PCR antes de cada ronda.

De acordo com a LPFP, caso exista um resultado positivo num teste rápido antigénio, todos os elementos da respetiva equipa têm de ser sujeitos a testes PCR