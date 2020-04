Ao contrário do que se passa em quase todo o mundo, a bola continua a rolar na Bielorrússia, apesar da situação pandemia de covid-19.

Ora, esta tarde, o Bate Borisov, um dos maiores emblemas daquele país, defronta o Slavia Mozyr, em jogo das meias-finais da Taça, e teve uma ideia para tentar lucrar com a falta de futebol que milhões de adeptos têm sentido.

Nas redes sociais, o Bate anunciou que ia transmitir o jogo na internet, mediante o pagamento de €1.99. Na publicação o clube bielorrusso indica que a partida estará disponível em países como Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Itália, entre outros.

À falta de melhor, os adeptos podem ter aqui uma oportunidade para matar algumas saudades, mas têm de puxar da carteira para o fazer.

Hey, guys! We have good news for you!



The match FC BATE v. FC Slavia will be available today at the following link: - https://t.co/95lLpnbVh5



The price to watch is €1.99.



Our match will be available to watch in Portugal, USA, Germany, Spain, Italy, UK, Poland, etc. pic.twitter.com/4m30i1JoHL