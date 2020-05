A covid-19 vitimou mais 174 pessoas em Itália, aumentando para 28.884 o total de óbitos pela doença no país, informou este domingo a Proteção Civil, na publicação do boletim oficial. É, contudo, o menor número diário de mortes em quase dois meses, desde 14 de março.

Há mais 1.389 casos positivos de covid-19 em Itália e mais 1.740 recuperados (total de 81.654), de acordo com a nova atualização.

Já 210.717 pessoas foram infetadas, número que agrega as atualmente positivas, as vítimas e as recuperadas. Casos positivos ativos, atualmente, são por isso 100.179. Destes, 1.501 estão nos cuidados intensivos, menos 38 do que no sábado.