As imagens dos jogadores a circularem com máscara e a utilizarem a mesma no banco já são habituais por estes dias por causa da pandemia da covid-19, mas a utilizarem o equipamento de proteção durante o encontro não.

Por isso, tornaram-se virais as imagens de Jerry Bengtson, jogado do Olimpia no encontro frente ao Montreal Impact, de Thierry Henry, no encontro da Liga dos Campeões da CONCACAF.

O avançado hondurenho de 33 anos utilizou a máscara desde o início até ao final do encontro e não foi só neste jogo, tem feito o mesmo desde o recomeço da competição no país, em setembro.

Segundo o jornal hondurenho Diez, Jerry Bengtson tenta, desta forma, proteger-se a ele e à família. E, questionado pelos jornalistas, o treinador Pedro Troglio garante que a máscara não atrapalha o jogador.

«É estranho porque ele é o único do plantel e do campeonato a usar máscara, mas não o incomoda, continua a marcar golos.

Esta temporada, Jerry Bengtson fez três golos nos quatro jogos disputados pelo Olimpia.