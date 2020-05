O jornal Expresso noticia este sábado que o laboratório escolhido pela Liga de Clubes para realizar os testes de covid-19 cometeu várias falhas. De acordo com o jornal, o laboratório UNILABS realizou há cerca de dez dias onze testes, os quais deram três positivos e um inconclusivo no V. Guimarães e sete positivos no Famalicão. De todos estes resultados, apenas dois estariam certos.

Ora por isso há jogadores diagnosticados com covid-19 que estarão limpos e por isso obrigados a cumprir uma quarentena desnecessária, correndo até o risco de falhar o regresso do campeonato. Os erros teriam sido descobertos por um médico do Hospital de São João, que está a realizar um estudo de identificação de anticorpos à covid-19, o que levou os clubes a pedir novas análises.

Já este sábado, a UNILABS emitiu um comunicado, juntamente com o Hospital São João, através do qual «refuta de forma veemente as conclusões de que os testes que tem vindo a realizar com jogadores profissionais tenham dado resultados errados».

O laboratório admite, no entanto, que «existe uma multiplicidade de fatores que pode afetar os referidos resultados, desde datas diferentes de colheita, aos procedimentos de colheita aplicados, até às metodologias, equipamentos e reagentes específicos utilizados em cada unidade laboratorial».

Liga de Clubes emite também comunicado a defender a escolha

O Expresso escreve ainda a escolha do laboratório UNILABS gerou muitas críticas entre os clubes, tendo mesmo o Sp. Braga, Boavista, Marítimo, Portimonense e Tondela optado por outros laboratórios. Na base desta decisão, as dúvidas pela forma como a Liga de Clubes conduziu o processo de seleção de um laboratório, tendo Germano Sousa denunciado que foi informado ainda antes de concluir a apresentação do respetivo laboratório que a escolha já estava feita.

O UNILABS tem no topo na administração Sérgio Gomes da Silva, filho de Fernando Gomes, o atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Luís Menezes, filho de Luís Filipe Menezes, antigo presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia.

A esse propósito, também a Liga de Clubes emitiu um comunicado, esclarecendo que «esta escolha foi feita depois de uma consulta ao mercado, durante a qual foram pedidos pareceres a sete laboratórios, dos quais se obtiveram quatro respostas». Dessas quatro respostas, garante a Liga, «a Unilabs foi o laboratório que melhores condições ofereceu para a quantidade e especificidade dos testes pedidos pela Direção-Geral da Saúde, sendo reconhecidamente um laboratório com credibilidade».