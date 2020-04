A Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) demonstrou esta quarta-feira preocupação pelo facto de já SAD a recorreram ao regime do lay-off para fazer face às consequências financeiras da pandemia de covid-19.

A ANTF afirma que essas medidas «desconsideram e desrespeitam os treinadores de futebol, assim como todos os funcionários dessas estruturas».

«Lamentavelmente, e apesar de já terem recebido as receitas provenientes dos direitos televisivos relativos ao mês de março, conforme noticiado na comunicação social, receia a ANTF que se esteja a verificar um aproveitamento indevido e imoral da crise que o país enfrenta por parte de algumas daquelas SAD, designadamente com o recurso indevido ao regime do lay-off, por forma a procederem ao seu saneamento financeiro, à custa dos seus treinadores, em particular, e dos trabalhadores, em geral», pode ler-se no comunicado publicado.

Diz a ANTF que está, juntamente com os treinadores, disponível para dialogar com vista a um acordo, mas que a «lamentável e censurável ânsia pelo protagonismo e aproveitamento por parte de alguns vetou qualquer possibilidade de um entendimento amplo e abrangente».