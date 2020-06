O governo britânico decretou um confinamento local em Leicester devido ao número elevado de casos de infeção com covid-19 e a Premier League está e analisar de que forma essas medidas afetarão os jogos.

O Leicester tem marcada a receção ao Crystal Palace, no sábado. O presidente-executivo da Premier League, Richard Masters, disse que o jogo poderá ser adiado ou realizado outro local.

«Estamos à espera para ver de que forma o confinamento afeta a possibilidade de a equipa receber jogos, sejam este sábado frente ao Crystal Palace, sejam os encontros seguintes, mas temos planos de contingência para podes realizar os jogos noutro sítio ou adiá-los até ser seguro realizá-los», afirmou o responsável.

«Isto claramente demonstra o frágil projeto que temos aqui. Não podemos tomar nada por garantido», frisou o presidente-executivo da Premier League.

Antes da receção ao Crystal Palace, o Leicester tem ainda uma deslocação ao Everton, esta quarta-feira.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, disse que Leicester, uma cidade com cerca de 350 mil habitantes, «foi responsável por cerca de 10% de todos os casos positivos no país na semana passada» e que estão a ser registados seis a dez internamentos hospitalares por dia, contra cerca de um por dia noutras regiões.

O confinamento local decretado pelo governo implicou o fecho das lojas de bens não essenciais e as escolas vão voltar a fechar na quinta-feira para a maioria dos alunos, mantendo apenas os filhos de trabalhadores de serviços críticos. Bares, restaurantes e outros espaços comerciais não poderão reabrir ao público este sábado como no resto do país.