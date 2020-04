O Moreirense informou esta quinta-feira que vai voltar aos treinos no relvado a partir de segunda-feira, com vista à preparação do que falta jogar da Liga, interrompida entretanto devido à pandemia de covid-19.

Uma decisão que é conhecida no dia em que o Governo confirmou que a I Liga tem autorização para regressar no fim-de-semana de 30 e 31 de maio.

«O Moreirense Futebol Clube informa que, em virtude das declarações do primeiro-ministro, António Costa, acerca do retorno da I Liga de futebol, o plantel principal irá regressar ao trabalho de forma individualizada, na próxima segunda-feira», pode ler-se na nota publicada pelos cónegos.

O clube garantiu que o regresso aos trabalhos vai decorrer «dentro das normas sanitárias estabelecidas pela DGS [Direção-geral da Saúde]».