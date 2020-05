As dez jornadas que faltam da I Liga, por causa da interrupção devido à covid-19, vão ser disputadas com jogos «praticamente todos os dias», disse Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga Portugal, em entrevista à Rádio Renascença.

«Teremos futebol de segunda a domingo, exceto em alguns dias de julho em que não será possível. Os adeptos irão matar toda a fome de bola que tiveram durante estes dois meses e meio de confinamento», disse a responsável, acrescentando que os 90 jogos que faltam serão disputados entre os dias 4 de junho e 26 de julho.

«Serão oito semanas garantidas de futebol. Oito semanas fantásticas. Estamos a trabalhar com os operadores para otimizar horários e preencher o calendário o mais possível com o número máximo de dias com jogos. Vai haver alturas em que teremos jogos todos os dias», apontou.

«Os clubes estão a fazer um grande esforço nesse sentido e esse trabalho está a ser feito com os departamentos de futebol, para as equipas terem um período de descanso mínimo de três a quatro dias», disse ainda a diretora executiva da Liga.

«Em colaboração estreita entre os operadores, clubes e Liga, vamos definir um calendário que possa ser agradável para todos e que possa ter futebol praticamente todos os dias nestas oito semanas», adiantou, explicando que isso só não será possível na última jornada, «por razões regulamentares», e nas duas primeiras, «porque há algum risco de lesões».

A responsável disse ainda que «provavelmente ainda dentro desta semana será publicado o calendário dos 90 jogos que restam até ao fim do campeonato» e, em relação aos estádios, afirmou que «as vistorias estão a correr bem» e «os planos de contingência dos clubes foram apresentados e, até agora, sem mácula».

«Admito que amanhã [quarta-feira] ou o mais tardar quinta-feira teremos os relatórios finais e o quadro de estádios definido», apontou.