O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, testou negativo à covid-19 nesta quarta-feira, depois de ter estado em contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil infetado com o novo coronavírus.

A Direção do Departamento de Saúde Pública da ARS de Lisboa e Vale do Tejo já informou que Marcelo não é um contacto de alto risco e não precisa de suspender a agenda política que esta quarta-feira inclui um debate com o candidato André Ventura.

