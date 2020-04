O regresso ao futebol, parado em quase todo o mundo por causa da covid-19, ainda está envolto em incerteza por causa das questões de segurança e Michel D’Hooghe, presidente do Comité Médico da FIFA diz mesmo que os jogadores que cuspam para o relvado devem ser punidos.

«É uma prática comum no futebol e pouco higiénica. Por isso quando o futebol voltar penso que deveríamos evitá-la ao máximo. A questão é se isso será possível. Talvez com um cartão amarelo», disse o responsável em declarações ao The Telegraph.

«Não é higiénico e é uma boa maneira de espalhar o vírus. E essa é uma das razões pelas quais temos de ter muito cuidado antes de a bola voltar a rola. Não sou pessimista, mas neste momento sou muito cético relativamente a isso», frisou Michel D’Hooghe.