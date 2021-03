A CONMEBOL anunciou este sábado a suspensão dos jogos da qualificação sul-americana para o Mundial 2022 agendados para março.

Na base da decisão está a impossibilidade das seleções contarem com todos os jogadores sul-americanos, devido às restrições da covid-19 impostas em vários países.

«O conselho da CONMEBOL resolveu suspender a jornada dupla das eliminatórias para o Mundial 2022 prevista para março. A decisão surge na sequência da impossibilidade de contar com todos os jogadores sul-americanos», pode ler-se, no comunicado divulgado pelo organismo que rege o futebol na América do Sul.

Adianta ainda a CONMEBOL que vai trabalhar com a FIFA para encontrar novas datas para a realização destes jogos.

Refira-se que a seleção do Uruguai, por exemplo, já tinha pré-convocado três jogadores que atuam em Portugal para os jogos deste mês: Sebastián Coates (Sporting), Darwin Núñez (Benfica) e Manuel Ugarte (Famalicão).