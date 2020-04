O Nacional chegou a acordo com os jogadores e os treinadores para uma redução salarial e vai aplicar o regime de lay-off aos funcionários do clube, disse esta sexta-feira à Lusa fonte do clube.

Os salários agora cativados serão repostos mais à frente, mas a percentagem de reposição está dependente do regresso ou não da II Liga.

Em relação aos funcionários, o sistema de lay-off apenas se aplica aos que tiverem a atividade suspensa.

Refira-se que o Nacional foi a primeira equipa portuguesa a regressar aos treinos devido da interrupção motivada pela pandemia de covid-19. Os jogadores trabalham de forma individualizada e respeitando todas as normas sanitárias.