Os jogadores da NBA vão receber menos 25 por cento do salário caso a temporada desportiva, que se encontra suspensa desde 12 de março, não possa ser concluída devido à pandemia de covid-19, que já provocou quase 37 mil mortos nos Estados Unidos.

Esta sexta-feira, os dirigentes da liga norte-americana de basquetebol e a associação de jogadores (NBPA) assinaram um acordo que prevê a redução dos ordenados a partir do dia 15 de maio. O documento, publicado nas redes sociais da NBPA, revela uma cláusula de «força maior» que concede à NBA o direito de baixar os salários.

NBA and NBPA Reach Agreement On Player Pay Due To Covid-19 Pandemic.



Link to full press release here: https://t.co/n06hsDup71 pic.twitter.com/qar4gjoMVh