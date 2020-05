A NBA está a ponderar terminar a época no 'ESPN Wide World of Sports Complex', um complexo desportivo localizado na Disney World de Orlando, no estado da Florida.

Isso mesmo confirmou este sábado Liga norte-americana de basquetebol, em comunicado nas redes sociais.

«A NBA, em conjunto com a Associação Nacional de Jogadores de Basquetebol, está em conversações com a The Walt Disney Company para recomeçar a época 2019/20 no final de julho no complexo da Disney ‘ESPN Wide World of Sports, na Florida, como sítio único para um campus da NBA para jogos, treinos e estadias», pode ler-se na nota publicada.

«A nossa prioridade continua a ser a saúde e a segurança de todos os envolvidos, e estamos a trabalhar com as autoridades de saúde e o governo para definir medidas que garantam que as medidas de segurança sejam cumpridas», lê-se ainda.

Recorde-se que a NBA foi suspensa a 12 de março depois de Rudy Gobert, dos Utah Jazz, ter testado positivo para a covid-19. Nesta altura, faltam jogar-se algumas partidas da fase regular e os play-offs.