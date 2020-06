Após o surto pandémico gerado pela covid-19, as máscaras passaram a fazer parte do nosso quotidiano. Com metade do mundo fechado em casa, as empresas tiveram de se reinventar e, hoje em dia, são poucas as que não têm a sua própria linha deste produto, tão essencial como um casaco nos dias de maior frio.

Os clubes de futebol não são exceção. Após distribui-las por jogadores e equipa técnica, colocaram-nas à disposição dos sócios e simpatizantes, como se de uma camisola de jogo se tratasse.

O preço das máscaras varia, sendo que os preços vão desde os 2,90€ até aos 18€.

Em relação aos clubes portugueses, o Sp. Braga destaca-se com o preço da máscara a 2,90€. No Benfica o valor da máscara é de 6,99€ enquanto que FC Porto e Sporting definiram como valor de mercado 7,90€, para não sócios.

Lá fora, o Hoffenheim é o campeão do preço baixo, estabelecido nos 5,95€, e na ponta oposta o Barcelona vende cara a proteção social dos seus adeptos, com o preço fixado em 18€.

Destaque ainda para as máscaras da Federação Portuguesa de Futebol (6,95€) cujo valor reverte na totalidade para a Rede de Emergência Alimentar do Banco Alimentar contra a Fome.

Estes artigos podem ser encontrados nas lojas online dos maiores clubes nacionais e internacionais, e ainda de algumas federações.

Veja na galeria acima associada as máscaras de alguns clubes europeus e os respetivos preços.