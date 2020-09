O secretário de Estado da Saúde falou esta segunda-feira sobre os dois jogos adiados na II Liga por causa da covid-19: o Feirense-Chaves e o Ac. Viseu-Académica).

Na conferência de imprensa diária da DGS e do Governo, António Lacerda Sales lembrou que o «futebol não pode dar sinais contrários» numa altura em que os casos estão novamente a subir.

«O Governo continua e continuará empenhado em permitir o regresso à normalidade possível das modalidades desportivas e do futebol. Agora, é importante dizer que as autoridades de saúde não abdicam de usar todos os meios legais e de saúde pública para limitar a propagação do vírus. Neste contexto, as condições de avaliação cabem às autoridades locais de saúde e serão sempre muito diferentes de local para loca. Para problemas diferentes, soluções diferentes», afirmou.

«Numa altura em que o país sobe para estado de contingência, o futebol não pode dar sinais contrários e estamos conscientes que o futebol quererá manter a excelente imagem que deixou aquando da retoma da época passado na defesa do interesse público e da saúde pública», prosseguiu.

«Podemos avaliar e apreciar uma regra de fora de jogo, mas acreditamos que o futebol não quererá avaliar regras da saúde pública», atirou ainda.