Juanfran não tem redes sociais, mas não gostou de algumas coisas que jogadores, e não só, foram publicando nos últimos meses, e que lhe foram chegando.

«Vi muita hipocrisia, não apenas no mundo do futebol, vi muita hipocrisia nas redes sociais», disse o jogador do São Paulo em entrevista à agência EFE,

«Durante esta pandemia vi muitos jogadores, e muita gente, que não levaram a situação a sério. O mundo a passar por uma situação tão má e as pessoas a cantarem e dançarem. Houve muita gente a dar um exemplo horrível à sociedade», apontou o espanhol.

«Depois queixam-se de que falam mal dos jogadores, que dizem que têm muito dinheiro e levam uma vida de luxo», disse ainda.

O lateral de 35 anos foi questionado sobre quando seria o regresso a Espanha e afirmou: «Não posso voltar sem ser campeão pelo São Paulo primeiro.»