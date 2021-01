O Parlamento aprovou esta sexta-feira o decreto-lei de renovação do estado de emergência até 30 de janeiro, como pode ler no site da TVI24.



O PS, o PSD, o CDS, o PAN e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues votaram a favor. O documento contou ainda com a abstenção de Bloco de Esquerda e os votos contra de PCP, PEV, Iniciativa Liberal, Chega e da deputada Joacine Katar Moreira.



Este é o nono estado de emergência em Portugal. Já morreram mais de oito mil pessoas com covid-19 no nosso país e foram contabilizados até agora mais de 496 mil casos de infeção com o novo coronavírus que provoca esta doença, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).



O Governo vai aprova resta quarta-feira as medidas de confinamento geral ao abrigo do projeto de decreto presidencial de estado de emergência e que deverão estar em vigor por um mês para travar a epidemia de covid-19 em Portugal.