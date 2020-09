A Liga divulgou nesta segunda-feira o plano de retoma do futebol profissional, um longo documento que tem na base as normas que já tinham sido estipuladas aquando do regresso após a interrupção das competições provocada pela pandemia.

Diferente passa a ser o procedimento de testes. Se antes da primeira jornada, tanto da Liga como da II Liga, serão feitos testes a todo o plantel «até 48 horas da competição», as normas são depois diferentes entre os dois campeonatos profissionais.

Na Liga, o plano passa por realizar exames aos «jogadores constantes na ficha de jogo do último jogo oficial, 48 horas antes da competição», todas as jornadas.

Já na II Liga este teste só será feito a cada duas jornadas, mantendo-se o plano de testar os jogadores constantes na ficha de jogo do último jogo oficial, 48 horas antes da competição».

De resto, todos os atletas e equipas técnicas voltam a ser obrigados a assinar o «Código de Conduta ou Termo de responsabilidade» que causou alguma polémica, sobretudo entre atletas.

O que também se mantém são as recomendações de afastamento possível antes e depois dos jogos. Nomeadamente, os habituais cumprimentos entre as equipas a ficam suspensos, é feita a «recomendação da suspensão da roda pré e pós-jogo no balneário ou fora dele».