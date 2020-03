Os jogadores da equipa principal do Belenenses decidiram doar um terço do salário do mês de março para aquisição de material médico ou de suporte a hospitais, informou esta segunda-feira o emblema do Restelo.

Em comunicado, os azuis explicaram que a iniciativa partiu dos próprios atletas, que informaram a direção do clube da distrital de Lisboa de que «entendem ser apenas credores dos 10 dias do mês de março».

«Dos restantes dois terços, um deles será liquidado no último mês da época, seja ele qual for, com o plantel a abdicar do terço restante em favor do Belenenses, para que seja levada a cabo pelo clube uma ação de oferta de material médico ou de suporte a hospitais, pessoal hospitalar ou equivalente», pode ler-se na nota.

O presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, agradeceu o gesto, salientando o «grande sentido cívico de um grupo de atletas extraordinário».