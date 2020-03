Bruno Tabata e Henrique estão em quarentena, avançou «A Bola» e confirmou o Maisfutebol junto de fonte do Portimonense.



Os jogadores do emblema algarvio apresentaram sintomas (tosse seca e dores de cabeça) e estão sob vigilância do departamento médico do clube. Para já, o duo brasileiro está medicado e vai permanecer em casa.



Segundo a mesma fonte, Tabata e Henrique vão fazer os testes à covid-19.