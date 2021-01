Portugal vai ter novo confinamento devido à pandemia de covid-19. A informação foi avançada este sábado pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após as audições dos partidos em São Bento, como pode ler de forma mais desenvolvida na TVI24.

«Faremos um confinamento muito próximo do que existiu em março e abril. Não fecharemos nada que não tenha sido fechado. A agricultura, a indústria, a distribuição continuará a funcionar, de modo a garantir também que nada do que são os bens essenciais faltem», disse a responsável, que remeteu mais pormenores sobre as medidas para a próxima semana.