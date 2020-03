Perante a epidemia mundial de coronavírus, um português arregaçou as mangas e decidiu ajudar. João Nascimento juntou vários técnicos e especialistas para tentarem produzir ventiladores médicos, que são cada vez mais escassos para tanta procura, especialmente nos países mais afetados.



Este português frequenta o curso de neurociências da Universidade de Havard, no Estados Unidos, e fez um apelo na rede social Twitter, onde apresentou o Project Open Air. A tecnologia desenvolvida pelo projeto tem por base ventiladores feitos em impressores 3D, através de engenharia reversa tal como explicou o próprio à TVI24.

We are working on open source ventilators in order to have a fast and easy solution to be reproduced and assembled locally worldwide.

If you have any skills that you consider might help, join us @ https://t.co/nw526T4mgh#projectopenair please RT and share 🌎💪 #TogetherWeRise