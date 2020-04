O acesso às praias portuguesas estará condicionado durante a época balnear devido à pandemia de Covid-19.

«As praias, sendo espaços públicos, também terão de ter os procedimentos e regras a serem implementados para segurança de todos e que têm a ver, obviamente, com o distanciamento social», explicou à agência Lusa a coordenadora nacional do programa Bandeira Azul da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), Catarina Gonçalves.

Nesta altura, está ainda a ser elaborado um manual de procedimento sobre o acesso às praias, um trabalho que conta com o envolvimento da Marinha, da Agência Portuguesa do Ambiente, do Instituto de Socorros a Náufragos e da Direção-Geral da Saúde.

O guia estará pronto no princípio de maio e nele estará fixada a lotação máxima de cada praia. «Vamos ter de avaliar a possibilidade e a forma de calcular a capacidade de carga das praias, isto é, as praias têm um limite. A área concessionada de uma praia está limitada fisicamente, isto é, tem uma dimensão de extensão e de largura, de acordo com a preia-mar», referiu Catarina Gonçalves.

