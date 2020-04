Portugal tem, nesta altura, 230 doentes com covid-19 em Unidades de Cuidados Intensivos. Um número que tem vindo a crescer, e que reforça a preocupação em torno dos ventiladores disponíveis.

Na conferência de imprensa desta quarta-feira, o secretário de Estado da Saúde lembrou que existem 1142 ventiladores disponíveis, e deixou a garantia de um aumento de capacidade para breve.

«Através da aquisição central que o Governo fez, e das disponibilidades oferecidas por outras entidades, pretendemos, a muito curto prazo, duplicar a capacidade de ventilação. Temos de estar preparados para o pior», explicou António Lacerda Sales.

«O país está a fazer um esforço grande para aumentar a sua capacidade, e uma das formas é não manter ocupados os ventiladores com situações que podem ser deferidas no tempo, como as cirurgias. Há mecanismos para aumentar essa capacidade, para além das compras previstas», acrescentou Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde.