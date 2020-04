O grupo de trabalho criado pela FIFA aprovou esta sexta-feira um conjunto de recomendações, ainda sujeitas a aprovação, para fazer face às diversas consequências provocadas pela Covid-19.

Do encontro saíram propostas relativas ao calendário internacional das competições masculina e feminina, provas organizadas pela FIFA e outras notas sobre apoios financeiros e transferências.

O cancelamento de todos os jogos internacionais propostos para junho de 2020 é sugerido e está prevista a organização de reuniões para definir um novo alinhamento para a fase de qualificação para o Mundial 2022 dentro dos novos parâmetros de segurança.

É ainda recomendado o adiamento de diversas competições: do Mundial feminino sub-20, agendado para agosto e fevereiro de 2020, do Mundial feminino sub-17 (novembro de 2020), bem como do Mundial de Futsal, com realização inicialmente prevista para setembro de 2020.

Outro dos assuntos elencados tem a ver com a elegibilidade dos futebolistas que poderão entrar nas convocatórias das respetivas nações nos Jogos Olímpicos, adiados para 2021: o grupo de trabalho, que é composto por membros da administração da FIFA, secretários gerais e responsáveis máximos de confederações, propõe que a data de 1 de janeiro de 1997 se mantenha, o que permitirá, excecionalmente, que o limite de idade, anteriormente com tolerância para três jogadores com mais de 23 anos, passe para os 24, havendo agora espaço para três jogadores nascidos antes de 1997.

O grupo de trabalho propõe-se ainda a prestar apoio em questões relacionadas com transferências, cujas novas diretrizes estão ainda a ser estudadas e recomenda a criação de um fundo de apoio global ao futebol.