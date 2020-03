A Federação Portuguesa de Futebol decidiu o imediato encerramento das provas dos escalões de formação masculinos e femininos de futebol e futsal devido à pandemia da Covid-19 e em comunicado fez saber que tal decisão aconteceu depois de ouvidos todos associados da FPF.

Opinião diferente tem a Associação de Futebol de Lisboa que, através do seu presidente, Nuno Lobo, fez questão de esclarecer, num vídeo publicado no Facebook da AFL a sua versão dos factos: «Fomos confrontados com o comunicado da FPF que determina o fim de todas as provas nos escalões de formação. E ao contrário do que diz esse comunicado em Lisboa, na Associação de Futebol de Lisboa, não há qualquer decisão para esses escalões», refere o dirigente.

O líder da AFL diz ainda que a decisão sobre o encerramento das provas dos escalões de formação só vai ser tomada dentro de dias após uma reunião plenária com as outras 21 associações distritais : «Estamos a acompanhar diariamente, estamos a monitorizar constantemente esta pandemia que assola o nosso distrito, o país, a Europa e o mundo. Vamos ter, no decorrer da próxima semana, uma reunião plenária, com os meios técnicos hoje disponíveis, para, conjuntamente, termos uma posição final e definitiva acerca desta problemática.»

Em claro jeito de recado ao comunicado da Federação Portuguesa de Futebol, Nuno Lobo deixou ainda uma garantia: «Se houver alguma decisão acerca do fim das provas dos escalões de formação serão os clubes filiados da AFL os primeiros a saber. (…) sendo certo que qualquer decisão, a ser tomada, não pode ser tomada de ânimo leve e ao sabor de qualquer outro fator que não aquele que é o interesse efetivo dos clubes», concluiu o dirigente da AF de Lisboa.