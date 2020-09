A pandemia da covid-19 obrigou a medidas de segurança e a mudar hábitos que até então estavam completamente enraizados. Beijar a bola de jogo, por exemplo, é agora proibido na maioria dos campeonatos e este gesto valeu a Sergio López, jogador do SD Aucas, do escalão principal do Equador, uma multa de 1.200 dólares, cerca de mil euros.

O jogador cometeu a infração, considerada grave, durante o jogo frente ao Macará, de sexta-feira e, segundo a imprensa do Equador, é o primeiro jogador punido por beijar a bola de jogo no país. Mas já tinham sido punidos com a multa do mesmo valor atletas que trocaram a camisola uns com os outros.