O Real Madrid juntou-se esta quarta-feira à lista de clubes a reduzirem os salários devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado, o emblema merengue informa que chegou a acordo com as equipas principais de futebol e basquetebol para reduzir os salários dos jogadores entre dez a 20 por cento.

«Os jogadores e os treinadores dos plantéis principais de futebol e basquetebol do Real Madrid, liderados pelos seus capitães, juntamente com os administradores das diferentes direções do clube, chegaram a acordo para baixarem voluntariamente os salários deste ano entre 10 e 20 por cento, em função das circunstâncias que possam afetar o final da presente temporada de 2019/20», pode ler-se na nota.

«Esta decisão, adotada por jogadores, treinadores e empregados, evita medidas traumáticas que afetem o resto dos trabalhadores, além de contribuir para os objetivos económicos da entidade, tendo em conta a diminuição de receitas durante estes meses, como consequência da suspensão das competições e da paralisação de grande parte das atividades comerciais», acrescenta ainda o Real.